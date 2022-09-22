Просмотр телевизора вместе с родителями оказался полезен для развития ребенка

Совместный просмотр телевизора родителей с детьми улучшает когнитивные способности ребенка, выяснили ученые из Университета Портсмута и Университета Париж-Нантерр во Франции. Работа была опубликована в журнале Frontiers in Psychology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали 478 исследований, посвященных просмотру телевидения. Их результаты показали, что просмотр телевизора на раннем этапе жизни человека может нанести ущерб развитию речи и исполнительному функционированию.

"Наше исследование предполагает, что основное внимание следует уделять качеству того, что смотрит ребенок, а не количеству времени у телевизора. Слабое повествование, быстрый темп могут затруднить ребенку извлечение или обобщение информации. Но когда контент на экране соответствует возрасту ребенка, он, вероятно, окажет положительное влияние", - объяснили ученые.

Кроме того, время просмотра более полезно для ребенка, если рядом есть взрослый, поскольку они могут общаться с ними и задавать вопросы.