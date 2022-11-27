В Британии пытаются найти лох-несское чудовище

Подозрительное явление снял на камеру житель Ирландии. Мужчина утверждает, что ему удалось запечатлеть таинственное чудовище из шотландского озера Лох-Несс. Якобы полученное видео доказывает существование монстра, которого, наряду со снежным человеком и чупакаброй, не могут словить уже несколько десятилетий.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ большую часть своей жизни ирландец Эоин потратил на погоню за мифом. Он регулярно ездит в Шотландию, по периметру известного озера расставил веб-камеры и буквально круглосуточно следил за эфиром. А теперь на весь мир заявил, что наконец-то поймал на крючок лох-несского монстра, в качестве доказательств показав странные кадры.

На видео - продолговатый черный объект, который дрейфует по озеру. Скептики заявили, мол, это бревно или мусор. Но охотник за Несси уверен, что запечатлел то самое чудовище, и на самом деле оно - просто огромный угорь.

"У него хвост, горб и что-то похожее на плавник. Голова и шея под углом к ​​телу и как будто длинная морда. Он похож на водяную лошадь, я знаю, что это название фильма, но именно так выглядит это существо", - сказал охотник за Лох-Несским чудовищем Эоин О'Фаган.

Конечно, в фантастическом фильме изрядно постарались со спецэффектами. Монстр из шотландских легенд, скорее, похож на динозавра или дракона.

О том, что Несси может быть мутировавшим угрем, заявляла, к слову, и международная команда ученых из Новой Зеландии. Они почти год изучали в озере воду, следов пребывания там доисторического чудовища, разумеется, не нашли, но никого это не смутило.

"В Лох-Нессе очень много угрей, их ДНК обнаруживают практически в каждом месте, где были взяты пробы воды", - заявил профессор Нил Геммелл.

Легенда о Лох-Несском чудовище - одна из старейших в Шотландии, первое упоминание было еще в 565 году. С тех пор по всему миру активно строят гипотезы о том, кто этот монстр, и не прекращают попытки его найти.

"66 миллионов лет назад на Землю упал астероид, все динозавры вымерли. Как ученый, я никогда не говорю никогда. Все гипотезы должны иметь место, пока их не опровергнут. Мы можем найти Лох-Несское чудовище, и им может оказаться плезиозавр. Хотя, на мой взгляд, это крайне маловероятно", - рассказал палеонтолог Ник Лонгрич.

Один из якобы первых снимков был сделан в 1934 году, эксперты даже подтвердили подлинность. Следующие 60 лет он был главным доказательством существования Несси. Но позже авторы фото признались, что слепили макет мифического чудовища и установили его на игрушечную подводную лодку.

"Мы не можем подтвердить или опровергнуть, даже если доказательств существования Несси не будет, это никого не остановит от веры в нее", - сказал

Биологи говорят, что в озере, в принципе, не мог жить такой гигант. Ему было бы нечем питаться - слишком скудна местная флора и фауна. Но охотники за выдуманными монстрами, такие как этот ирландец, публикуют в сети сотни размытых фотографий, видео низкого качества, утверждая, что сняли настоящего Несси.

Каждый год два миллиона туристов ради этого приезжают в Шотландию, пытались даже устроить масштабный флешмоб по штурму лох-несского озера, но поймать миф за хвост до сих пор ни у кого не получилось.