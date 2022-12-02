В Китае первыми в мире создали трехатомный ультрахолодный газ

Китайские ученые первыми в мире создали плотный трехатомный ультрахолодный газ, который откроет множество новых возможностей для исследований в области квантовой химии. Об этом сообщает в пятницу агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующего результата добилась группа исследователей из Университета науки и техники Китая во главе с Пань Цзяньвэем. Им удалось создать ультрахолодный газ из смеси молекул натрия-калия и атомов калия. Его температура оказалась чрезвычайно близка к абсолютному нулю.

Как сообщает агентство со ссылкой на исследователей, на следующем экспериментальном этапе ставится задача на получение и контроль ултрахолодных газов из трехатомных молекул с большей степенью свободы.

Полученные китайскими учеными результаты могут в будущем найти применение в квантовой обработке информации и квантовых измерениях. Отчет о соответствующем исследовании опубликован в научном журнале Science.