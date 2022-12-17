Ученые открыли еще один секрет эволюционного успеха динозавров

Ученые из Бристольского университета выяснили, что самые ранние динозавры включали плотоядные, всеядные и травоядные виды, и это разнообразие позволило им пережить массовое вымирание в Триасе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Самые ранние динозавры были намного меньше своих более поздних родственников и на протяжении большей части триасового периода находились в тени крокодилоподобных рептилий.

Исследователи изучили форму зубов ранних динозавров и построили компьютерную модель их работы во время жевания. Сравнив эти модели с данными о зубах и рационе современных рептилий, они смогли определить, что входило в меню первых динозавров.

Палеонтологи выяснили, что многие группы травоядных динозавров изначально были всеядными. Кроме того, предок знаменитых диплодоков - травоядных динозавров с длинной шеей - питался мясом. В целом же ранние виды динозавров отличаются разнообразием. Одни были похожи на варанов своими зубами-лезвиями, другие - на игуан с зазубринами по краю зубов.

Ученые считают, что такое разнообразие могло позволить им пережить триасово-юрское массовое вымирание и стать доминирующей группой в мезозойском периоде.