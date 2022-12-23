https://news.day.az/unusual/1522197.html Назван возраст, после которого продолжительность сна увеличивается
Назван возраст, после которого продолжительность сна увеличивается
Исследование Университетского колледжа Лондона показывает, что после 50 лет люди начинают больше спать. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ученые провели опрос среди 730 тыс. человек из 63 стран. Оказалось, в возрасте от 30 до 50 лет респонденты спали менее семи часов в сутки, но после 53 продолжительность сна увеличилась. 60-летние респонденты сообщали о том, что спали по семь часов и более.
Исследователи также обнаружили, что в некоторых странах люди спят на 20-40 минут дольше независимо от возраста. В список государств вошли Албания, Словакия, Румыния и Чехия.
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