Назван возраст, после которого продолжительность сна увеличивается

Исследование Университетского колледжа Лондона показывает, что после 50 лет люди начинают больше спать. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели опрос среди 730 тыс. человек из 63 стран. Оказалось, в возрасте от 30 до 50 лет респонденты спали менее семи часов в сутки, но после 53 продолжительность сна увеличилась. 60-летние респонденты сообщали о том, что спали по семь часов и более.

Исследователи также обнаружили, что в некоторых странах люди спят на 20-40 минут дольше независимо от возраста. В список государств вошли Албания, Словакия, Румыния и Чехия.