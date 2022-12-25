Католический священник раскрыл светский смысл Рождества
Светский смысл Рождества раскрыл в интервью "Мосленте" католический священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.
"Раньше всего праздник наступает в мире шопинга - начинаются акции, распродажи и так далее", - объяснил он.
Горбунов уточнил, что в Рождестве есть и религиозное, и светское измерения. Иногда людям больше нравится ходить по магазинах, смотреть на праздничные украшения и чувствовать атмосферу праздника. При этом каждый может выбирать то, что ему нравится больше.
"Но мы как люди верующие, конечно, и я сам как священник очень надеемся, что многим удастся открыть для себя и глубокий, духовный смысл Рождества", - добавил священник.
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