Ученые создали прибор, извлекающий водород из водяного пара

Швейцарские ученые разработали установку, способную поглощать водяной пар из воздуха и расщеплять его на водород и кислород при помощи света. Подобные системы можно использовать для создания запасов солнечной энергии в виде водородного топлива, сообщила в среду пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, "разработка прототипа устройства была очень сложной задачей, так как ранее прозрачные газодиффузионные электроды еще не создавались. Это вынудило нас с нуля создать всю технологическую цепочку по их производству. Несмотря на все эти сложности, нам удалось разработать достаточно простой и масштабируемый подход для производства систем, использующих энергию Солнца для выработки водорода", - заявила научный сотрудник EPFL Марина Каретти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние два десятилетия физики разработали большое число катализаторов или установок по расщеплению воды, способных раскладывать молекулы воды, содержащейся в водяном паре, на кислород и водород при помощи света или электричества. Пока такие системы далеки от практического использования, чему мешает как высокая себестоимость производства водорода и кислорода, так и низкая долговечность их компонентов.

Создание этого генератора водорода стало возможным благодаря разработке прозрачных газодиффузионных электродов. Так ученые называют специализированные пористые и прозрачные конструкции из волокон оксида кремния и пластинок из оксида олова, внутри которых присутствуют небольшие включения из атомов фтора. Эти нити активно вбирают в себя молекулы воды, присутствующие в воздухе, а соседствующие с ними пластинки из оксида олова и соединенные с ними прослойки из соединений металлов и полимеров поглощают солнечные лучи и преобразуют их энергию в электрический ток. Электричество взаимодействует с молекулами воды и заставляет их расщепляться на кислород и водород.

Используя этот материал, ученые разработали прототип солнечного генератора водорода, который представляет собой емкость с газодиффузионным электродом и мембраной. Она избирательно пропускает через себя только водородное топливо. Последующие тесты показали, что устройство успешно поглощало водяной пар и расщепляло его, используя около 40% энергии поглощенного устройством света, для разложения воды. По словам физиков, данная установка полностью прозрачна и способна работать очень долго без вмешательства человека. А для ее функционирования, как отмечают ученые, необходим только солнечный свет и свежий воздух.

Дальнейшие опыты, как надеются ученые, позволят им дополнительно повысить КПД устройства, что необходимо для создания коммерчески рентабельных систем для производства водородного топлива. Их разработка приблизит человечество к созданию полноценной возобновляемой энергетики на базе водорода, подытожили Каретти и ее коллеги.