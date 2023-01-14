Британские ученые объяснили любовь к шоколаду

Британские ученые из Университета Лидса провели исследование и выяснили, почему людям нравится шоколад, сообщает научный портал Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Исследовательская группа утверждает, что ключевую роль в ощущениях шоколадного вкуса играют твердые частицы какао, которые появляются при соприкосновении десерта с языком, отмечается в материале от 12 января.

Кроме того, когда шоколад касается слюны, выделяется жировая пленка. Из-за нее создается эффект таяния, который многим так нравится. Однако исследование показало, что независимо от того, сколько в шоколаде жира, 5% или 50%, он всё равно будет таять, и это никак не повлияет на вкус.

"Намного важнее то, что слой жира должен располагаться с внешней стороны шоколада. Это придает ему приятный вкус", - утверждают ученые.

Исследователи надеются, что вскоре производители смогут изготавливать шоколадные конфеты с тем же вкусом, но без добавления слишком большого количества жира.