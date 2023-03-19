Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире

В Лос-Анджелесе метеоролог упала в обморок во время прямого эфира, когда должна была рассказать о погоде в регионе. Инцидент произошел 18 марта в студии CBS, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что ведущие утреннего шоу Нишель Медина и Рэйчел Ким передали слово Алиссе Карлсон Шварц, когда та внезапно побледнела. Затем у женщины закатились глаза и она рухнула на пол.

Медина и Ким сначала даже не заметили, что произошло. Лишь через несколько секунд после того, как Шварц упала, ее коллеги сообщили, что шоу прерывается на рекламу.