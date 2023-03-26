В Персидском заливе нашли старейший в мире «жемчужный город»

Археологи обнаружили руины древнего "жемчужного города" на острове Синия, который входит в состав нынешних Объединённых Арабских Эмиратов. Он был возведён в конце VI века нашей эры - в доисламский период на Аравийском полуострове. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство The Associated Press.

Среди сохранившихся объектов исследователи нашли россыпь жемчуга и снаряжение, с помощью которого камни добывались с морского дна. Именно поэтому учёные пришли к выводу, что жители занимались добычей драгоценного минералоида, и дали городу соответствующее название.

Хотя до наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты нескольких жилых помещений, есть основания полагать, что это был большой город с сотнями домов из прибрежного камня и известкового раствора. Его общая территория составляла около 12 гектаров.

Учёные полагают, что поселение было не сезонным, а постоянным - люди находились там в течение всего года. А населяли город несколько тысяч человек.