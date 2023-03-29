Генетики предложили новую теорию, объясняющую старение

Генетики из Университета Бирмингема считают, что старение - это результат дефектов в ДНК. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Genome Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общепринятая теория гласит, что старение - это биологический процесс постепенной деградации систем организма человека, вызванный окислительным стрессом - процессом повреждения клетки в результате окисления. При этом повреждения накапливаются "случайным образом" в зависимости от образа жизни.

Однако, по словам авторов работы, несмотря на случайность, старение происходит равномерно. Представленная учеными теория предполагает, что старение в первую очередь вызвано недостатками в ДНК, а не окислительным стрессом.

"Если мы представим развитие человека как компьютер, то старение - это не накопление повреждений в аппаратном обеспечении, а процесс, обусловленный недостатками в ПО. Наша модель противоречива, поскольку она бросает вызов преобладающему в научном сообществе представлению о старении", - объяснили ученые.

Если новая теория окажется правдивой, то это позволит ученым найти новые методы замедления или обращения старения вспять. Сейчас исследовательские команды активно работают над улучшением вмешательств, направленных на снижение окислительного стресса или удлинения теломер (концевые участки хромосом, которые становятся короче после определенного количества делений. Это приводит к старению клеток). Однако эти методы не показали особой эффективности.

По мнению авторов исследования, терапия старения будет более эффективной, если она будет нацелена на исправление ошибок в ДНК организма. В будущем ученые продолжат развивать свою теорию.