В Бельгии открыли музей иллюзий

Новый музей с экспозицией на тему иллюзий откроется 31 марта для публики в Брюсселе, проинформировали организаторы музея, 30 марта передает The Brussels Times, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Издание рассказало, что все пять чувств будут подвергнуты испытанию в "Мире разума". Организаторы музея решили продемонстрировать пределы мозга и способы, которыми он может нас обмануть.

Сообщается, что около 120 иллюзий будут представлены в серии залов, чередующихся тематическими последовательностями. К примеру, можно будет прогуляться сквозь полярную метель, в тумане и в белом цвете которой можно потерять всякую ориентацию.

Другие иллюзии воздействуют на зрение, осязание и слух и обеспечивают лучшее понимание того, как работает мозг, когда приспосабливается к окружающей среде.