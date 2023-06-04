Описан способ борьбы с горящими видеокартами

Специалисты компании MSI создали новый коннектор для разъема питания 12VHPWR, используемый в видеокартах, с целью предотвращения возгораний и оплавления "железа" компьютеров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает PCWorld.

Журналисты лично опробовали коннектор желтого цвета, который обеспечивает более плотный контакт всех проводов с разъемом питания видеокарты.

"Это двухцветный 12+4-контактный коннектор 12VHPWR кабеля питания. Одна половина у него желтая, другая черная. Если пользователь при установке коннектора в разъем по-прежнему видит желтую часть коннектора, то значит установка не завершена", - пояснили специалисты.

Отмечается, что пользователи смогут убедиться в надежности крепления, если начнут видеть только черную часть коннектора. Таким образом решение MSI позволит легко понять, когда коннектор необходимо глубже вставить в разъем.

Решение было впервые представлено на выставке Computex на Тайване. Демонстрация проводилась с блоком питания MSI MAG A850GL стандарта ATX 3.0.

По версии журналистов PCWorld, в ближайшее время такая окраска может стать стандартом для коннекторов во всей индустрии из-за удобства и простоты использования.