Тропикам в одной стране предрекли превращение в саванну

Тропические леса Амазонии могут превратиться в травянистую сухую саванну из-за глобального потепления. Об этом сообщает Lusa со ссылкой на заявление бразильского ученого Карлуша Нобре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сухой сезон на юге Амазонии в настоящее время стал гораздо длиннее, заявил он. Если раньше он длился три-четыре месяца, сегодня продолжительность составляет четыре-пять месяцев. В настоящее время тропический лес стал источником вредных выбросов.

С июля по сентябрь в некоторых районах выпал минимум осадков с 1980 года. Сообщалось о рекордном обмелении реки Амазонки. Порт Манауса зафиксировал минимальный за последние 120 лет уровень воды - опустился до отметки в 13,59 метра. В тот же период 2022 года показатель был на отметке 17,6 метра. Из-за обмеления на севере Бразилии приостановили перевозку зерна.