Европе предрекли замерзание из-за климатического хаоса

Внезапный коллапс теплых течений в Атлантическом океане может спровоцировать замерзание Европы уже через несколько десятилетий. Прогноз ученых опубликован в статье журнала Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Специалисты сделали моделирование, при котором учли факторы для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). При коллапсе этого теплого течения во всем мире кардинально изменится погода, что спровоцирует климатический хаос.

В северо-западной Европе за несколько десятков лет температура опустится на 9-27 градусов, предполагают ученые. В Южном полушарии напротив значительно усилится жара. Это изменит глобальный характер выпадения осадков, а также разрушит амазонские экосистемы. По мнению ученых, такое положение может спровоцировать нехватку питьевой воды и продовольствия в мире.

Раньше ученые предполагали, что коллапс AMOC может произойти только через несколько столетий.

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