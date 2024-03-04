https://news.day.az/unusual/1640308.html Самое высокое здание в мире будет напечатано на 3D-принтере
Самое высокое здание в мире будет напечатано на 3D-принтере
Самое высокое здание в мире, которое будет напечатано на 3D-принтере, появится в Швейцарии.
30-метровую белую башню высотой 30 метров назовут Tor Alva.
Как передает Day.Az, постройка будет состоять из пяти этажей, которые между собой свяжут более сотни колонн. В башне будет находиться концертный зал.
Печатать башню будут по частям, которые потом перевезут на стройплощадку, где и соберут строение воедино. Защищать интерьер от непогоды предполагается посредством легкой съемной мембраны.
Завершить строительство планируют к середине 2025 года.
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