Самое высокое здание в мире будет напечатано на 3D-принтере

Самое высокое здание в мире, которое будет напечатано на 3D-принтере, появится в Швейцарии.

30-метровую белую башню высотой 30 метров назовут Tor Alva.

Как передает Day.Az, постройка будет состоять из пяти этажей, которые между собой свяжут более сотни колонн. В башне будет находиться концертный зал.

Печатать башню будут по частям, которые потом перевезут на стройплощадку, где и соберут строение воедино. Защищать интерьер от непогоды предполагается посредством легкой съемной мембраны.

Завершить строительство планируют к середине 2025 года.

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