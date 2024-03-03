Планета рискует вернуться в Средневековье

Популяризатор науки Даниэль Медиавилла - о возвращении планеты в Средневековье в результате магнитной бури: 2024 год станет пиком многолетнего цикла солнечной активности. Вполне возможно, что большая солнечная вспышка вызовет сбой спутников, обрушит электрическую сеть и вернет нас в Средневековье.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несколько дней назад была зафиксирована первая вспышка X-класса. Такие вспышки - самые мощные среди существующих. По мере того, как мы приближаемся к пику солнечной активности, они возникают чаще.

Вспышки запускают в сторону Земли заряженные частицы, летящие со скоростью 400 км в секунду. Они могут представлять угрозу для спутников или электрических сетей. Явления подобной мощности происходят раз в столетие.

Известно о мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитной буре, которую называют "событие Кэррингтона". Она произошла в конце лета 1859 года. Тогда вспышка вывела из строя тысячи километров телеграфных линий, служивших средством связи в то время. В наши дни подобное явление может нанести серьезный ущерб спутникам и энергосистеме. Однако нечто вроде "события Кэррингтона" - не самое страшное из того, что может нам грозить.

В 2012 году японский астрофизик Фуса Мияке обнаружила радиоуглеродные всплески в годичных кольцах деревьев. Избыток углерода наблюдался в деревьях по всему миру, также было зафиксировано увеличение содержания бериллия во льдах Антарктики. Это связывают с солнечной супербурей, которая запустила большое количество космических частиц в сторону Земли. Затем стало известно и о других "событиях Мияке", которые гораздо мощнее того, что наблюдал Кэррингтон. Они обладают огромным разрушительным потенциалом для человечества.

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