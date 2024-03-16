"Скрытый убийца. Самая смертоносная инфекция в мире может передаваться просто при дыхании": Туберкулез научился прятаться, у него исчез основной признак - кашель. И это очень опасно для человечества.

Как передает Day.Az, в журнале The Lancet Infectious Diseases проанализированы данные о более чем 600 000 человек в 12 странах Африки и Азии. У 82,8% больных туберкулезом не было постоянного кашля, а у 62,5% его не было вообще".

"Новое исследование показало, что заразиться туберкулезом проще, чем мы думали. Голландские ученые теперь считают, что даже люди без признаков заболевания могут заразить вирусом-убийцей. До сих пор эксперты считали, что микробы туберкулеза передаются через кашель, смех, речь, пение или чихание. Но новое исследование показало у четырех из пяти человек положительный результат теста на вирус-убийцу - без кашля, который ранее считался ключевым симптомом туберкулеза. И они распространяют инфекцию в слюне, которая может попадать в воздух. То есть заразиться можно, просто подышав рядом с бессимптомным.

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