Вероятность магнитной бури на Земле оценили

Магнитная активность после сильнейшей вспышки на Солнце будет сохраняться еще несколько дней, заявил в разговоре с "Известиями" 25 марта заявил директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев, передает Day.Az.

"Магнитная активность может быстро не закончиться, потому что вспышек на Солнце было несколько. У некоторых из них были выбросы, у некоторых не было. Поэтому несколько дней будет сохраняться возмущенная магнитная обстановка. Но дойдет ли дело до бури, это сказать сейчас сложно", - заявил Язев.

В воскресенье вечером, 24 марта, на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G4 - одну из самых мощных по геомагнитной шкале. Она стала следствием вспышек на Солнце, случившихся днем ранее.