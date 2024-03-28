Ученые научились предсказывать вымирание крупных животных

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали вычислительную модель, которая может предсказывать вероятность вымирания крупных животных. Алгоритм учитывает сложность взаимодействия человека и зверей, особенности жизненного цикла и изменения окружающей среды, а также проверяет вариации антропогенного и экологического давления. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Research (QuatRes), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам авторов работы, новый инструмент может стать основой для стратегии и политики управления природоохранной деятельностью в то время, когда темпы вымирания стремительно нарастают.

В качестве основы для своей модели исследователи взяли Syncerus antiquus, или гигантского африканского буйвола - крупное копытное, обитавшее в Африке между 12 тыс. и 10 тыс. лет назад. По словам специалистов, в научном сообществе до сих пор нет единого мнения о том, какие факторы больше всего способствовали исчезновению этих зверей.

Ученые провели компьютерное моделирование, чтобы увидеть, как популяции Syncerus antiquus будут жить в 24 сценариях, включающих различные воздействия со стороны человека, а также условия окружающей среды, включая неоднородность природных условий и продолжительность вегетационного периода растений.

Проведя 40 раундов симуляции для каждого сценария, исследователи рассчитали вероятность вымирания популяции Syncerus antiquus.

Специалисты обнаружили, что, когда самцы буйволов были более агрессивны, локальное вымирание становилось гораздо более вероятным. Процесс ускорялся из-за изменений климата и нестабильности кормовой базы.

Ученые намерены применить свою модель к обычному скоту, чтобы лучше планировать сельское хозяйство в условиях изменения климата. По словам авторов инструмента, алгоритм также можно использовать для оценки шансов на выживание черных носорогов, огромных черепах и других уязвимых видов.

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