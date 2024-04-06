Объяснено появление катастрофического разлома в США

Ученые объяснили появление зоны разломов Сиэтла, которые потенциально могут вызвать катастрофическое землетрясение. Результаты исследования опубликованы в журнале Tectonics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разлом Сиэтла представляет собой зону множественных неглубоких разломов, рассекающих низменность Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон (США). В настоящее время он активен из-за продолжающейся тектонической деформации на западе и на юге. Исследование предполагает, что около 55 миллионов лет назад цепочка вулканических островов врезалась в Северо-Американскую плиту, при этом одна часть была затянута под кору в результате субдукции, а другая надвинулась на нее. Этот процесс подготовил геологическую основу для современного разлома Сиэтла.

В настоящее время штат Вашингтон лежит недалеко от зоны субдукции Каскадия, где плотная океаническая кора затягивается под континент. В 1700 году разрыв зоны субдукции протяженностью примерно 1000 километров вызвал мощное землетрясение магнитудой от 8,7 до 9,2, а меньшие землетрясения сотрясали регион на протяжении 1900-х годов. Сам разлом Сиэтла возник в 923-924 годах нашей эры.

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