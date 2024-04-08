Луна полностью закроет Солнце

Затмение Солнца произойдет в понедельник, 8 апреля, и продлится более пяти часов. Максимальную по длительности фазу, во время которой Луна закроет Солнце почти на 4,5 минуты, увидят в Мексике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Полная фаза также будет видна с территорий Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

"На севере Мексики в 22:17 (по бакинскому времени) будет наблюдаться наибольшая фаза затмения, равная 1,029 и продолжительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд. <...> [Во время полной фазы] можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца", - сказали астрономы.

Затмение Солнца, включающее частные фазы, продлится с 19:42 до 00:52. В этот день видимый диаметр Луны за счет близости к Земле (353 321 км) будет в 1,0566 раз больше диска Солнца, поэтому Луна полностью закроет его собой.

"Полное солнечное затмение сопровождается частным солнечным затмением, которое видимо по обе стороны от полосы полного затмения, там куда попадает лунная полутень. <...> Частное солнечное затмение на Земле начнется в 19:42 по бакинскому времени в центральной части Тихого океана, а завершится в 23:52 мск в восточной части Атлантического океана. Эти фазы, если позволит погода, будут наблюдаться в Северной и Центральной Америке (кроме Аляски), на востоке Тихого и Атлантического океанов и небольшой части Западной Европы", - уточнили астрономы.

Затмения Солнца и Луны наблюдаются раз в полгода с разницей в две недели. Если затмения Луны происходят в полнолуния, то солнечные - в новолуния. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Когда посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна - солнечное.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!