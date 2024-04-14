Археологи обнаружили фрески с героями Троянской войны в ходе раскопок в Помпеях

Во время раскопок в римском городе Помпеи обнаружена столовая с черными стенами и 2000-летними картинами, вдохновленными Троянской войной. Фрески, как отметили археологи, могут датироваться периодом между 15 годом до н. э. и 40-50 годами н. э.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, помещение размером 15х6 м находилось в частном доме на Виа Ди Нола - одной из главных улиц города.

"Стены были выкрашены в черный цвет, чтобы на стенах не был виден дым от масляных ламп, - поделился директор парка Габриэль Цухтригель. - Люди собирались пообедать после захода солнца, и мерцающий свет ламп делал изображения оживленными, особенно после нескольких бокалов хорошего кампанского вина".

Доминирующей темой вновь обнаруженных картин является героизм и судьба.

"На самом деле речь [на фресках] идет о связях человека и судьбы: Кассандра, которая видит будущее, но ей никто не верит; Аполлон, который встал на сторону троянцев против греков, но, будучи богом, не смог обеспечить победу; Елена и Парис, которые, несмотря на свою политически некорректную любовную связь, становятся причиной войны или, возможно, просто предлогом для нее", - объяснил Цухтригель.

Археологи назвали фрески "одним из самых поразительных открытий, когда-либо сделанных на раскопках на юге Италии".

Комната, в которой были обнаружены фрески, выходит во двор с длинной лестницей, ведущей на второй этаж дома. Там археологи ранее нашли большое количество строительных материалов. Кроме того, на арках лестницы специалисты обнаружили угольный рисунок двух пар гладиаторов. Почти полностью сохранившийся мозаичный пол комнаты выложен из более чем миллиона белых кусочков.

Археологам приходится действовать быстро, чтобы защитить новые находки. Найденные предметы обихода и произведения искусства убираются на склад, на фрески наносится специальный гипсовый клей, чтобы они не отделились от стен и не рухнули, а кирпичная кладка укрепляется строительными лесами.

На месте полностью разрушенных крыш укладывается временная кровля.

Примерно треть древнего города еще предстоит очистить от вулканических обломков и пепла. Нынешние раскопки - самые масштабные за последние десятилетия. Они в очередной раз подтвердили статус Помпей как главного источника знаний о культуре Римской империи и жизни населявших ее людей.

Помпеи и окружающая местность были затоплены вулканическим пеплом, когда в 79 году нашей эры произошло извержение Везувия, в результате чего погибли тысячи римлян, которые понятия не имели, что живут под одним из крупнейших вулканов Европы.

На этом месте наблюдается всплеск археологической активности, направленной на прекращение многолетнего упадка и запустения, во многом благодаря проекту стоимостью 105 миллионов евро (112 миллионов долларов), финансируемому Европейским Союзом.

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