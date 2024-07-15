Найдена неочевидная причина усиления лесных пожаров

Традиционные методы пожаротушения могут усиливать возгорание. Неочевидные последствия популярных способов борьбы с лесными пожарами обнаружили ученые Университета Монтаны, результаты исследования публикует журнал Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подавление природных пожаров ускоряет накопление горючих материалов. Метод действительно эффективен против огня низкой и умеренной интенсивности в лесах с тонкокорыми деревьями. Впоследствии, как выяснили специалисты, такой прием тушения создаст благоприятные условия для возникновения все более масштабных и сильных пожаров.

Если не отказаться от практики подавления природных пожаров, их площадь будет с каждым годом разрастаться, предупреждают ученые. Согласно данным компьютерного моделирования, территории возгорания будут увеличиваться в 3-5 раз быстрее. Этот фактор способен нарушить равновесие экосистем и усугубить эффект климатического кризиса.

Исследование показало, что в борьбе с пожарами поможет стратегия контролируемого горения. Такой гибкий подход касается лишь возгораний малой и средней интенсивности, однако в будущем может значительно сократить число масштабных природных катастроф.

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