НАСА о характеристиках нового образца с Марса

НАСА сообщило, что марсоход Perseverance получил уникальный образец породы с Марса.

Как передает Day.Az со ссылкой на New-science.ru, в НАСА утверждают, что образец отличается текстурами, которые ранее не наблюдались.

Образец, получивший название Silver Mountain, представляет собой сердцевину скалы, герметично запечатанную в специальную трубку для будущего анализа на Земле.

Silver Mountain - это уже 26-й образец марсохода. Десятки образцов собираются для того, чтобы лучше понять геологическую историю планеты, ее климат и определить, была ли на ней когда-либо жизнь. НАСА также объявило, что возвращение собранных образцов на Землю может состояться уже в 2035 году, а в худшем случае - в 2039 году.