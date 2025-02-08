Как выглядит Антарктида глазами спутников

"Роскосмос" показал фотографии Антарктиды из космоса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что съемка была сделана на спутник "Ресурс-П". Детально также показали и Остров Роберт на континенте.

"Остров Роберт открыт в 1819 году. Детально картографирован в 1821 году в Первой русской антарктической экспедиции, тогда получил название "Полоцк". Расположен на Южных Шетландских островах между Нельсоном и Гринвичем (всего в архипелаге 24 острова)", - пояснили в Роскосмосе.