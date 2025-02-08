https://news.day.az/unusual/1728877.html Как выглядит Антарктида глазами спутников - ФОТО "Роскосмос" показал фотографии Антарктиды из космоса. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале корпорации. Отмечается, что съемка была сделана на спутник "Ресурс-П". Детально также показали и Остров Роберт на континенте. "Остров Роберт открыт в 1819 году.
Как выглядит Антарктида глазами спутников - ФОТО
"Роскосмос" показал фотографии Антарктиды из космоса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что съемка была сделана на спутник "Ресурс-П". Детально также показали и Остров Роберт на континенте.
"Остров Роберт открыт в 1819 году. Детально картографирован в 1821 году в Первой русской антарктической экспедиции, тогда получил название "Полоцк". Расположен на Южных Шетландских островах между Нельсоном и Гринвичем (всего в архипелаге 24 острова)", - пояснили в Роскосмосе.
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