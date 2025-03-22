На Землю обрушится мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря возможна на Земле в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, 21 марта Солнце выбросило большое облако плазмы после вспышки уровня M1.2. Измерения данного выброса показывают самые большие значения в 2025 году.

"Возобновление сильных магнитных бурь ожидается уже на стыке сегодняшних и завтрашних суток", - говорится в сообщении.

Предполагается, что уровень магнитной бури достигнет класса G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января.