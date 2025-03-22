https://news.day.az/unusual/1739178.html На Землю обрушится мощная магнитная буря Сильная магнитная буря возможна на Земле в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным ученых, 21 марта Солнце выбросило большое облако плазмы после вспышки уровня M1.2.
На Землю обрушится мощная магнитная буря
Сильная магнитная буря возможна на Земле в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ученых, 21 марта Солнце выбросило большое облако плазмы после вспышки уровня M1.2. Измерения данного выброса показывают самые большие значения в 2025 году.
"Возобновление сильных магнитных бурь ожидается уже на стыке сегодняшних и завтрашних суток", - говорится в сообщении.
Предполагается, что уровень магнитной бури достигнет класса G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января.
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