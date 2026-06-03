Вымирание динозавров началось еще до падения астероида

Вымирание динозавров могло начаться за десятки тысяч лет до падения астероида. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса, изучившие древние грибные споры, сохранившиеся в осадочных породах. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Долгое время основной причиной исчезновения динозавров считалось падение крупного астероида около 66 миллионов лет назад. Однако новые данные свидетельствуют о том, что экосистемы Земли начали испытывать серьезный стресс еще до этой катастрофы.

Исследователи проанализировали образцы пород из бассейна Денвера в штате Колорадо и нескольких районов Северной Дакоты. Особое внимание они уделили спорам грибов, которые активно размножаются при большом количестве мертвого органического материала. Повышение концентрации таких спор в геологических слоях считается признаком массовой гибели растений и животных.

Ученые ожидали обнаружить один резкий всплеск грибных остатков сразу после падения астероида. Однако анализ выявил сразу три периода их роста. Первый начался примерно за 30 тысяч лет до космической катастрофы и продолжался около 20 тысяч лет. По мнению авторов работы, этот период может отражать масштабные экологические изменения, вызванные мощными вулканическими извержениями на территории современной Индии.

В то время извержения Деканских траппов выбрасывали в атмосферу огромные объемы газов, пепла и лавы, что влияло на климат планеты. Исследователи полагают, что именно эти процессы могли ослабить многие экосистемы еще до удара астероида.

Второй всплеск грибных спор совпал с самим падением космического тела и последовавшей массовой гибелью живых организмов. Третий пик был зафиксирован примерно через 10 тысяч лет после катастрофы, однако его причины пока остаются неизвестными.

Авторы подчеркивают, что астероид, вероятно, все же стал главным фактором вымирания динозавров. Тем не менее новые данные показывают, что глобальный экологический кризис начался значительно раньше, а удар из космоса мог стать последним событием, завершившим процесс исчезновения многих древних видов.