Врачи научились считывать воспоминания после смерти

Ученые из Израиля, представляющие Еврейский университет в Иерусалиме, доказывают, что можно заполучить воспоминания человека после его смерти, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Подробно об этой работе израильских исследователей пишет научный журнал New Scientist. По данным публикации, нейрофизиологи смогли установить, что воспоминания формируются в семи определенных областях головного мозга - на этот процесс влияют определенные белки. Взгляд на их "отпечаток" позволяет определить тип воспоминания даже после смерти человека, заявили авторы необычного проекта.

Для опытов по изучению процесса формирования воспоминаний в мозгу живого существа были использованы мыши. Исследователи обнаружили, что у животных воспоминания об удовольствии или боли формировались в мозгу при включении определенных белков и генов.

Ученые заявили, что если проанализировать мозг очень быстро после смерти, буквально в течение нескольких минут, то можно получить информацию о воспоминаниях погибшего существа. Эксперимент с мышами позволил ученым сделать вывод, что испытываемые эмоции оставляют в головном мозге свой след, который, правда, исчезает со временем.

"Мы обнаружили, что переживания разного характера оставляют разный "отпечаток" в активности мозга мышей. Даже после смерти по сформированному белками "рисунку" в мозгу можно с точностью в 90% определить, какого рода эмоции мышь испытывала, и какой характер носили ее воспоминания", - рассказали авторы работы в публикации журнала.