Пятилетний мальчик тащил трёхтонный внедорожник 34 метра - ВИДЕО

Таким образом маленький силач установил рекорд республики.

Видео было записано в Бишкеке. Посмотреть на действо пришли сотни местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

"Сейчас идут переговоры о том, чтобы он отправился выступать в Америку. Я думаю, что его талант нужно не только развивать, но и показывать", - сказал журналистам наставник мальчика Нурлан Алишеров.

Имя силача пока не раскрывается. Мальчик выступал под псевдонимом Нуркыргыз (Киргизский Луч) и в маске.

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