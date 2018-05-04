Пятилетний мальчик тащил трёхтонный внедорожник 34 метра - ВИДЕО
4 мая 2018 12:47 226
Таким образом маленький силач установил рекорд республики.
Видео было записано в Бишкеке. Посмотреть на действо пришли сотни местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
"Сейчас идут переговоры о том, чтобы он отправился выступать в Америку. Я думаю, что его талант нужно не только развивать, но и показывать", - сказал журналистам наставник мальчика Нурлан Алишеров.
Имя силача пока не раскрывается. Мальчик выступал под псевдонимом Нуркыргыз (Киргизский Луч) и в маске.
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