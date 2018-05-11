Автомобиль сбил пешеходов в Нью-Йорке и протаранил витрину магазина - ВИДЕО
11 мая 2018 09:30 336
Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в Нью-Йорке. Инцидент произошел на Манхэттене, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Отмечается, что после того, как водитель сбил пешеходов, он протаранил витрину магазина.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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