Автомобиль сбил пешеходов в Нью-Йорке и протаранил витрину магазина - ВИДЕО

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в Нью-Йорке. Инцидент произошел на Манхэттене, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что после того, как водитель сбил пешеходов, он протаранил витрину магазина.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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