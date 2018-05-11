Rolls-Royce показал свой первый в истории внедорожник - ВИДЕО

Британский производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars представил свой первый в истории внедорожник -Rolls-Royce Cullinan, передает Day.Az со ссылкой на rian.com.ua.

Канал MOTOR1 US на Youtube Машина названа в честь одного из самых крупных в мире алмазов, также известного под именем "Звезда Африки". Бриллианты, полученные после его огранки, украшают регалии британских монархов.

"Вертикальные и горизонтальные линии, благодаря выступу над радиаторной решеткой, создают выражение лица саксонского воина. Это придает мужественности модели", - отмечается в пресс-релизе компании

Автомобиль оснащен двигателем V12 объемом 6,75 литра. В основе модели - полностью алюминиевая платформа Architecture of Luxury.

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