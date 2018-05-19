Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19 мая 2018 12:24 332
Washington Post проводит прямую трансляцию свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл, передает Day.Az.
Церемония бракосочетания проходит в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, на торжество приглашено более 2,5 тыс. гостей.
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