Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Washington Post проводит прямую трансляцию свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл, передает Day.Az.

Церемония бракосочетания проходит в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, на торжество приглашено более 2,5 тыс. гостей.

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