В Киеве хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля» - ВИДЕО

Появилось видео драки нападения хулиганов на болельщиков "Ливерпуля" в центре Киева, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Английские болельщики приехали в украинскую столицу, чтобы поддержать свою команду, которая в субботу сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

На кадрах видно, как люди в масках раскидывают столы в ресторане, и наносят избивают болельщиков. Известно, что в баре находились 50-летние мужчины, не имеющие отношения к так называемым футбольным группировкам.

По информации издания Mirror, несколько человек получили серьезные травмы головы, а также порезы шеи.

Полицейские задержали двоих нападавших. Подробности уточняются.

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