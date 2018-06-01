Porsche приостановила продажу новых автомобилей в ЕС

Компания Porsche приостановила продажу новых автомобилей на территории Евросоюза, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Данная мера связана с тем, что в Европе вводятся новые меры содержания вредных веществ в выхлопных газах. Издание отмечает, что концерн, по всей видимости, недооценил новые требования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Модели Cayenne и Panamera станут доступны для покупки не раньше марта 2019 года. Модель 911 может появиться в продаже еще позже. При этом недоступна лишь сборка автомобиля "под себя" на основе выбранных моделей. Готовые и бывшие в употреблении модели можно приобрести в салонах.

Издание со ссылкой на источники в компании отмечает, что такой шаг может быть вызван не проблемами с экологическими нормами, а большим количеством оплаченных, но еще не выполненных заказов.