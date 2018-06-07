В Кении разбился самолет, погибли десять человек

Самолета кенийской авиакомпании Fly SAX, который накануне перестал выходить на связь, потерпел крушение, восемь пассажиров и два члена экипажа погибли, сообщает авиакомпания, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что спасатели нашли обломки самолета.

"К несчастью, мы получили информацию от спасателей, достигших места катастрофы, о том, что никто не выжил", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в среду диспетчеры в международном аэропорту имени Джомо Кениаты потеряли связь с самолетом, на борту которого находились восемь пассажиров и два члена экипажа. Самолет вылетел из города Китале и следовал в Найроби. На поиски воздушного судна была направлена поисково-спасательная команда. Сигналы с мобильных телефонов пилотов самолета удалось засечь в районе национального парка Абердэр.

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