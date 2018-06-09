В России изменят правила призыва на срочную службу
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также положение о призыве. Вероятный перечень изменений планируют подготовить и одобрить к июлю этого года. Об этом пишут "Известия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно предварительным изменениям, появятся две категории призывников. В первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую - не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями.
При этом для первой категории отсчет срока службы начнется со дня присвоения звания, а для второй - со дня приказа регионального военкомата о направлении в войсковую часть.
Обычно на сборных пунктах новобранцы проводят от трех до четырех дней, однако этот период не засчитывается в срок службы.
Также у второй категории появится возможность добровольно пройти медицинское освидетельствование еще раз.
Вторая категория призывников появилась в начале 2018 года. В нее входят молодые люди от 18 до 27 лет, ранее признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании "рядовой". У них появится возможность добровольно пройти медицинское освидетельствование еще раз, после чего их и причислят к категории имеющих звание, но не пребывающих в запасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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