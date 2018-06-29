Непутевая мать залпом выпила бутылку пива, укачала ребенка и прославилась - ВИДЕО

Туристка из Австралии, отдыхавшая на Бали, прославилась в сети тем, что выпила залпом бутылку пива и при этом держала в другой руке грудного плачущего ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике, опубликованном в интернете и ставшем вирусным, видно, как женщина стоит на веранде бара Single Fin с видом на популярный в Индонезии пляж, смотрит в сторону моря и, неуклюже пытаясь укачивать малыша, за раз выпивает 620 миллилитров пива, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Некоторые пользователи возмутились увиденным кадрам. "Когда уже компания Jetstar перестанет пускать на Бали долбанутых", - возмущались одни. Остальные похвалили женщину за ее усилия. "Ну, по крайней мере, она хотя бы знает, где ее дитя", - шутили другие.

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