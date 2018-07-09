Массовая драка между судьей и баскетболистами попала на камеры - ВИДЕО
В США баскетболисты избили рефери в во время финальной игры. Потасовка произошла во время игры между баскетбольными командами Chicago's R.A.W. Athletics и Texas' Houston Raptors, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Жестокая драка попала на видео, на его кадрах видно, как несколько игроков набрасываются на судью. На какое-то время участников потасовки удается разнять, но вскоре баскетболисты и судья сцепляются в драке с новой силой, и в ней уже участвует гораздо больше людей. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам главного тренера Chicago's R.A.W. Athletics Говарда Мартина, драка началась из-за свистка судьи, который не понравился одному из игроков.
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