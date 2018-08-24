В одиночку избил пятерых - ВИДЕО

24 августа 2018 11:51

За драку в тамбовском клубе задержан Олег Озерский.

Как передает Day.Az, бывший работник полиции, ныне занимающийся кроссфитом, в одиночку расправился с целой группой посетителей клуба.  

Сейчас Озерский сидит в тамбовском СИЗО. За драку в клубе он может получить до 8 лет лишения свободы. Если судья не испугается, конечно.

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В одиночку избил пятерых

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