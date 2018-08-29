Стоимость биткоина превысила отметку в $7 тысяч

Биткоин (bitcoin) в среду продолжает дорожать после преодоления отметки в 7 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.50 мск биткоин дорожал на 2,08%, до 7,048 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,02% - до 7,041 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 2,4%, до 291,95 доллара, Ripple - на 2,05%, до 0,346 доллара, Bitcoin Cash - на 1,84%, до 554,05 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 229,94 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,8% всего рынка криптовалют.

"Биткоин преодолел отметку 7 тысяч долларов, чего от него никто не ждал, принимая во внимание новостной негатив от SEC с его ETF и китайскими регуляторами, которые планомерно запрещают все, что связано с криптовалютами", - прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт полагает, что удорожание может свидетельствовать о наличии импульса для роста котировок, однако этого импульса может не хватить надолго, так как уровень 7,4-7,8 тысячи долларов преодолеть простым наскоком вряд ли удастся. "Интрига лишь в том, увидим ли биткоин ниже 6 тысяч долларов в этом году прежде, чем он начнет восхождение к 10 тысячам долларов. Очень многие ожидают дальнейшее падение биткоина, чтобы снова приступить к покупкам", - добавил Ордов.

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