В Нигерии взорвался бензовоз, десятки погибших

В результате взрыва бензовоза в нигерийском штате Насарава погибли 35 человек, более 100 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы штата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Директор службы спасения Усман Ахмед подтвердил, что жертвами инцидента стали 35 человек.

"Большинство из тех, кто погиб, пришли на место аварии, чтобы посмотреть, что случилось", - добавил Ахмед.

Он отметил, что бензовоз взорвался у заправочной станции во время выгрузки топлива.