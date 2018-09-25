Подросток выжил после 49-дневного пребывания в открытом море - ВИДЕО

К открытой воде молодой человек привык - последние несколько месяцев он жил в плавучей хижине, в 125 километрах от берега. Он должен был следить, чтобы в его жилище постоянно горела лампа - ночью яркий свет привлекал рыбу, и хозяин плавучей палатки без труда ее вылавливал. Раз в семь дней к Алди приезжали работодатели - забирали улов, передавали воду, еду и топливо для генератора, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

14 июля из-за сильного шторма оторвался трос, которым хижина была привязана ко дну и плавучий дом унесло далеко в океан. Обнаружили рыбака только через 49 дней, в водах Гуама. Кто-то из членов экипажа судна Arpeggio заметил на горизонте необычный предмет, панамцы подошли поближе, увидели человека и подняли его на борт. Все происходящее они снимали на видео, которое по прибытию в порт загрузили на YouTube.

6 сентября 19-летнего индонезийца высадили в Японии и передали сотрудникам консульства. А уже через день путешественника поневоле отправили самолетом домой - в Джакарту.

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