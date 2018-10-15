Сильный пожар в Барселоне, много пострадавших

15 октября 2018 14:23

Восемнадцать человек пострадали в результате крупного пожара в жилом доме в Барселоне. Об этом сообщила пожарная служба города в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Все пострадавшие доставлены в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии.

Виновник пожара задержан, сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra. По данным испанских СМИ, речь идет о гражданине Бразилии, который устроил пожар во время ссоры с братом.

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