Сильный пожар в Барселоне, много пострадавших

Восемнадцать человек пострадали в результате крупного пожара в жилом доме в Барселоне. Об этом сообщила пожарная служба города в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Все пострадавшие доставлены в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии.

Виновник пожара задержан, сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra. По данным испанских СМИ, речь идет о гражданине Бразилии, который устроил пожар во время ссоры с братом.

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