Facebook начал делить СМИ на "фейковые" и "нефейковые" - ФОТО

23 декабря 2018 11:26

В десктопной версии "Фейсбука" появилась возможность посмотреть подробную информацию о сайте, на странице которого была размещена новость. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

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В постах со ссылками на сторонние сайты появилась клавиша "i". Нажав на неё, вы получите краткое описание ресурса, дату регистрации домена, другие ссылки и страны, пользователи которых также разместили увиденную вами публикацию.

Известные американские СМИ получили досье на себя в соцсети. Среди российских оно пока есть не у всех: анкета заполнена, к примеру, у "Известий", "Ведомостей" и "РБК", а у "Коммерсанта" нет.

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"Фейсбук" не комментировал нововведение, однако ранее программисты соцсети заявляли, что досье на цитируемые издания - это один из способов борьбы с фейковыми новостями: пользователи узнают, кто именно является их источником, и сами решат, стоит ли ему доверять.

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