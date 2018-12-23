Facebook начал делить СМИ на "фейковые" и "нефейковые" - ФОТО

В десктопной версии "Фейсбука" появилась возможность посмотреть подробную информацию о сайте, на странице которого была размещена новость. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.



В постах со ссылками на сторонние сайты появилась клавиша "i". Нажав на неё, вы получите краткое описание ресурса, дату регистрации домена, другие ссылки и страны, пользователи которых также разместили увиденную вами публикацию.

Известные американские СМИ получили досье на себя в соцсети. Среди российских оно пока есть не у всех: анкета заполнена, к примеру, у "Известий", "Ведомостей" и "РБК", а у "Коммерсанта" нет.



"Фейсбук" не комментировал нововведение, однако ранее программисты соцсети заявляли, что досье на цитируемые издания - это один из способов борьбы с фейковыми новостями: пользователи узнают, кто именно является их источником, и сами решат, стоит ли ему доверять.