Угроза цунами у Филиппин после землетрясения отменили

29 декабря 2018 10:54

Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) отменил угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у юго-восточных берегов Филиппин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает ведомство.

"PTWC не заметил волн цунами по отношению к уровню моря в районе землетрясения магнитудой 7,2 в Минданао, Филиппины, поэтому угрозы цунами от этого землетрясения больше нет", - говорится в официальном Twitter-аккаунте центра.

Ранее центр сообщил об угрозе цунами после землетрясения у юго-восточных берегов Филиппин. Эксперты прогнозировали, что волны возможного цунами не превысят 30 сантиметров.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу к юго-востоку от Филиппин. Подземные толчки зафиксированы в 03.39 по времени UTC. Эпицентр располагался в 96 километрах к юго-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 49,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az