Число погибших из-за ливней и оползней на Филиппинах превысило 120

Число погибших на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман", увеличилось до 122 человек. Об этом сообщает в четверг портал Rappler со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 85 погибших.

Согласно докладу ведомства, изданному в четверг, еще 28 человек считаются пропавшими без вести, около 60 получили ранения. Всего стихия затронула более 75 тысяч человек, из них более 30 тысяч находятся в центрах для эвакуации. В некоторых районах 3 и 4 января в образовательных учреждениях отменены занятия.

Тропическая депрессия покинула Филиппины 30 декабря. Наиболее пострадала от стихии провинция Южный Камаринес, где сильные дожди вызвали сход оползней.

