Папа Римский встретился с руководством ОАЭ в ходе визита в Абу-Даби

Папа Римский Франциск провел встречу с руководством ОАЭ в ходе первого в истории визита главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров. Об этом сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и другие эмиратские официальные лица.



Согласно агентству, в ходе встречи лидеры ОАЭ выразили убеждение, что визит папы Римского будет способствовать "укреплению ценностей диалога и человеческого братства, сосуществования, сотрудничества и уважения между всеми народами".

Также на понедельник у главы римско-католической церкви запланирована встреча с главой авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тейибом и другими мусульманскими религиозными деятелями. Встреча состоится в рамках специально организованной в Абу-Даби Глобальной конференции по человеческому братству, на которую приглашены религиозные и общественные лидеры со всего мира.



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