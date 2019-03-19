Жених устроил стрельбу из автомата на свадьбе - ВИДЕО
19 марта 2019 10:10 157
В Сургуте жених устроил стрельбу из автомата на собственной свадьбе. Инцидент произошел на парковке одного из городских культурных центров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила шесть гильз.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого", - сообщают "Сургутинтерновости" со ссылкой на управление МВД по ХМАО-Югре.
Задержанный 31-летний сургутянин признался в том, что выстрелил в воздух в честь праздника. Заведено уголовное дело о хулиганстве, мужчину оставили под подпиской о невыезде.
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