Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов развивать сотрудничество с Евросоюзом, но оно должно осуществляться с учетом национальных интересов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нельзя центр Европы (Белоруссию) отстранять от тесного сотрудничества с ЕС. Мы готовы на это сотрудничество, но всегда надо учитывать национальные интересы", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, встречаясь с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, который находится с визитом в Белоруссии.

Глава белорусского государства подчеркнул, что "категорически против распада Европейского союза и его ослабления". "Это одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах - США, Китай, отчасти Индия, Россия", - считает белорусский президент. По его словам, "ЕС надо сохранять, естественно, его надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала".

Лукашенко поблагодарил Курца за вклад в сближение Белоруссии с ЕС. Он отметил, что ему импонирует точка зрения канцлера на развитие Европы. "С такой Европой, которую вы видите сегодня и завтра, мы готовы сотрудничать по всем направлениям", - сказал белорусский лидер. В частности, он пояснил, что разделяет взгляды австрийского канцлера на разделение компетенций между национальными правительствами членов ЕС и общими европейскими органами, а также поддерживает тезисы о необходимости принимать в современном мире быстрые и смелые решения.

По словам белорусского президента, взгляды Белоруссии и Австрии по международной повестке дня в основном схожи. "Мы здесь не имеем противоречий ни по вопросам развития нашего европейского региона, ни мира в целом", - подчеркнул он.

Лукашенко высказался за рост товарооборота между странами и подчеркнул, что нельзя "никак согласиться с тем, что у нас с вами лишь 200 миллионов товарооборот". "Нам надо наращивать двустороннее сотрудничество. А оно прежде всего выражается в торговле, в товарообороте между нашими странами", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Минск также открыт для австрийских инвестиций, белорусские власти готовы к заключению долгосрочных договоренностей о сотрудничестве с австрийским бизнесом.